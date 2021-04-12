الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا "كوفيد-19"، لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة .ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.// انتهى //13:18ت م0052