عام / "الصحة": إطلاق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد
الاثنين 1442/8/30 هـ الموافق 2021/04/12 م واس
الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس
أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا "كوفيد-19"، لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة .
ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.
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13:18ت م
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