عام / "الصحة": إطلاق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد

الاثنين 1442/8/30 هـ الموافق 2021/04/12 م واس
202104/DST_1541346_2385897_16_1_2021041213455790.jpeg
  • 202104/DST_1541346_2385897_16_1_2021041213455790.jpeg
  • Share on Google+

الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس
أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا "كوفيد-19"، لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة .
ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.
// انتهى //
13:18ت م
0052