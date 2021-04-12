الكويت 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5958 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0 % .وجرى تداول كمية أسهم بلغت 1ر390 مليون سهم تمت عبر 14530 صفقة نقدية بقيمة 1ر63 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4ر12 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4792 نقطة بنسبة هبوط بلغت 26ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 17ر283 مليون سهم تمت عبر 8877 صفقة نقدية بقيمة 5ر21 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر28 نقطة ليبلغ مستوى 17ر6542 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 % من خلال تداول 9ر106 ملايين سهم تمت عبر 5653 صفقة بقيمة 5ر41 مليون دينار .// انتهى //13:21ت م0053