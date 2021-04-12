الجوف 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسنجح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف في علاج أول حالة سرطان لغدة درقية بقسم الطب النووي المستشفى.وأبانت صحة الجوف أنه تم علاج مريضة حضرت للقسم لاستكمال علاجها باليود المشع، وذلك بعد إجراء استئصال جراحي لورم سرطاني من الغدة الدرقية ، حيث تم إجراء مسح ذرى باليود المشع على كامل الجسم, وتبين وجود بقية الورم على الغدة وبعدها تم تحديد الجرعة العلاجية المطلوبة للمريضة بناءً على البيانات والمعلومات الطبية الخاصة بها، حيث تم إعطاءها جرعة علاجية من اليود المشع, وخضعت للمتابعة بعد 6 أشهر من الجرعة.وأضافت أن المسح الذري أثبت - ولله الحمد - الشفاء التام للأجزاء المتبقية من الغدة الدرقية، مع عدم اكتشاف أي بؤر سرطانية لهذا الورم في الجسم, وتم تأكيد ذلك بتحاليل دلائل الأورام الخاصة بالغدة الدرقية.// انتهى //13:23ت م0055