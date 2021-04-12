لندن 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين إلى الاستمرار في اتباع التدابير الصحيّة المناسبة مع بدء تخفيف حالة الإغلاق التام في إنجلترا.وأوردت على صعيد متصل بيانات تشير إلى توقع تعافي الاقتصاد بوتيرة سريعة مع فتح المتاجر غير الضرورية أبوابها وترقب ارتفاع إنفاق المستهلكين بعد أشهر الركود.وعرجت على تفاؤل السلطات البريطانية والأوروبية تجاه التوصل إلى اتفاق حول تطبيق بروتوكولات الحدود في إيرلندا الشمالية لما بعد بريكست، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها إيضًا تقليل التوتر في الإقليم الذي شهد أعمال شغب ليلية عنيفة خلال الأسبوع الماضي.دولياً، نقلت صحف الاثنين تحذير الشرطة في بابوا غينيا الجديدة من احتمال اندلاع حرب شاملة في إقليم المرتفعات الشرقية بعد مقتل 19 شخصًا في أعمال عنف قبلية أواخر الأسبوع الماضي.وأخبرت عن تصويت النواب الفرنسيين على تعليق رحلات الطيران الداخلية التي يمكن إجراؤها عبر القطار في أقل من ساعتين ونصف الساعة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات للتقليل من التأثيرات المناخية والبيئية.// انتهى //13:24ت م0057