البكيرية 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأطلق قسم الإرشاد الطلابي بإدارة التعليم في محافظة البكيرية ، ممثلاً بوحدة الخدمات الإرشادية برنامج “الهاتف الإرشادي ” عن بعد لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات .وأوضح مدير وحدة الخدمات الإرشادية رشيد بن محمد السلامة أن عددا من التربويين يتولون الرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم طيلة فترة الاختبارات عن طريق رقم الهاتف الثابت 0163360695، وذلك بهدف التغلب على المشكلات التي تواجههم خلال فترة الاختبارات، وتأتي مثالاً حياً للرسالة الإرشادية والتثقيفية التي تتولى مسؤوليتها وحدة الخدمات الإرشادية تجاه الطلاب والطالبات سعياً منها لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية للطالب.// انتهى //13:25ت م0058