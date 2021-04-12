المدنية المنورة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسقدمت عيادات طب الأسنان العلاجية والوقائية بمراكز الرعاية الصحية الأولية في المدينة المنورة خدماتها لعدد 45613 مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021م.وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الخدمات المقدمة شملت العديد من الحالات منها 24353 حالة حشوات و 7520 حالة علاج لجذور الأسنان و 5785 حالة علاج للثة وكحت للرواسب الجيرية، فيما بلغ عدد حالات الخلع 7212 حالة.وفي نفس السياق استفاد العديد من المراجعين من خدمات التوعية الصحية، حيث بلغ عددهم 34438 مستفيداً، إضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية التي شملت 959 حالة حشوات وقائية و 1869 حالة فلورايد موضعي.وفيما يخص حالات المتابعة الدورية فقد استفاد 14191 حالة من المتابعة الدورية في عيادات الأسنان، كما تم صرف 13978 وصفة طبية خلال نفس الفترة.// انتهى //13:25ت م0059