السيح 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسدشن معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبد العزيز الحامد في مقر الجامعة بمدينة السيح اليوم ، خدمة "برامجي" التي تُعد حقيبة ذكية تتضمن مجموعة من البرامج العامة والمرخصة التي تقدمها عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد لطلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها.وأوضح عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بعد المكلف الدكتور عبدالعزيز الداعج ، أن خدمة "برامجي" تتيح إمكانية الحصول عليها ذاتياً في أي وقت دون الحاجة لتوفيرها عبر أنظمة الدعم الفني ، بالإضافة إلى تدشين خاصية "تحدث" و"استمع" المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لخدمة زوار بوابة الجامعة الإلكترونية.// انتهى //15:16ت م0104