نجران 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال الفترة من الـ 22 - 29 من الشهر الجاري، 2160 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق والتموين، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوقين، ومتابعة أسعار السلع ، وذلك تزامناً مع استعدادهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والأعياد خلال الفترة القادمة.وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.ودعت تجارة نجران الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //15:16ت م0105