مكةالمكرمة 30 شعبان 1442هـ الموافق 12 ابريل 2021م واسنظَّمت أمانة العاصمة المقدسة أمس، لقاءً افتراضياً بعنوان "احمي نفسك" , ضمن حملة التزامك وعيك التي تنفذها وحدة الرقابة النسائية بوكالة البلديات؛ للتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية داخل المنشآت التجارية.وتضمن اللقاء مقدمة شاملة عن العدوى (تعريفها – مسبباتها – طرق انتقالها) والحديث عن فيروس "كورونا" كأحد الفيروسات المعدية وطرق انتقاله وأهمية أخذاللقاح للوقائية منه، إضافةً إلى إعطاء شرح موجز عن الإجراءات الاحترازية للحماية الشخصية داخل صوالين الحلاقة الرجالية وصوالين التجميل النسائية والمقاهي والمطاعم.// انتهى //15:18ت م0107