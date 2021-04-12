الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسنظمت وزارة العدل ورشة عمل مع خبير قضائي من المملكة المتحدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، حضرها مجموعة من القضاة في المحاكم العمالية، والتجارية، والاستئناف، والأحوال الشخصية.وتناولت الورشة عددا من الموضوعات منها: التجربة القضائية البريطانية، ونظرة عامة على القضاء البريطاني، وآلية الإجراءات القضائية في المحاكم البريطانية، وحقوق المتهم في المملكة المتحدة، وجهود مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن وزارة العدل سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية تضمنت تبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي بين البلدين، وتعزيز أساليب التدريب في مجالات ممارسة مهنة المحاماة وتسهيل الاتصال بين البلدين فيما يخص أصحاب المهن التنظيمية.وتضمنت الاتفاقية نقل الخبرات التنظيمية بين الخبراء في البلدين والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقاً لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة، كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على جميع المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي والإداري.// انتهى //15:19ت م0108