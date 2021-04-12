أبها 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واوقعت جامعة الملك خالد أمس، مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، وذلك لإعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي إيمانًا من الجامعة بمسؤولياتها المجتمعية تجاه مجتمعها وحرصها على تفعيل شراكاتها وتعاونها مع المؤسسات المجتمعية عمومًا والقطاع غير الربحي على نحو خاص.من جانبه أكد وكيل الجامعة الدكتور محمد البحيري، أن هذا التعاون يهدف إلى إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، وتشجيع التبرع بالأجهزة للقطاع الخيري والمستحقين من الأسر المحتاجة وطلاب المنح الدوليين.يذكر أن جمعية "ارتقاء" هي جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُعنى بجمع الحاسبات الآلية المستخدمة وإعادة تأهيلها وتوزيعها على الجهات المجتمعية والتعليمية.// انتهى //15:20ت م0109