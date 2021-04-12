الدمام 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرعى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الحفل الختامي لجائزة الأمين للتميز في دورتها الأولى، وتكريم الوحدات الإدارية الفائزة بالجائزة على مسرح الأمانة.وأكد في كلمته أهمية توسيع فروع الجائزة لتشمل الموظف المميز، و سعي الوحدات الإدارية إلى رفع مستوى الأداء وتطبيق معايير الجودة وأنظمتها في كل الوحدات الإدارية وتكوين سياسات وإجراءات عمل وفق المعايير المعتمدة بالجودة والتميز المؤسسي.وأفاد أن الجائزة وسيلة من وسائل نشر ثقافة التحفيز لتحقيق أهداف الأمانة، كما تهدف إلى تغيير كبير في بيئة العمل، الذي سيؤثر على مخرجات العمل ويرفع مستوى الأداء ويحقق رضى المستفيدين.// انتهى //15:21ت م0110