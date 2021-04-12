سكاكا 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسيواصل مختبر أمانة الجوف حملته الرقابية على أسواق الخضار واللحوم للتأكد من سلامتها وتطبيق الاشتراطات الصحية والحصول على شهادات صحية, وذلك عبر المختبر المتنقل والثابت.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن عدد العينات المفحوصة خلال أسبوع بلغ 220 عينة، أسفرت عن وجود 13 عينة غير سليمة أدت إلى مخالفة 7 منشآت غذائية.وأكد مواصلة وتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصاً على سلامة الجميع، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على رقم البلاغات "940" على مدار الساعة.// انتهى //15:21ت م0111