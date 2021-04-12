بريدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرأس مدير تعليم منطقة القصيم محمد الفريح اليوم اجتماعًا لبحث آلية وضوابط إنشاء وحدة التوعية الفكرية، التي وجه بإنشائها معالي وزير التعليم في جميع الإدارات التعليمية بمحافظات ومناطق المملكة، بحضور مسؤولي الإدارات المعنية بتعليم المنطقة.وناقش الاجتماع , آلية اختيار المشرف على وحدة التوعية الفكرية وتشكيل أعضائها، وآلية القواعد التنظيمية ونموذج العمل التشغيلي للوحدة، مع أهمية الاستفادة من الشراكات المعتمدة في تنفيذ برامج الوعي الفكري، وتفعيل التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.// انتهى //15:23ت م0112