مقديشو 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي تعديلاً مصغراً على حكومته شمل وزارتي الطيران المدني والعمل.وأوردت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم بمقتضى هذا التعديل تعيين دران أحمد فارح، الذي كان يتولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية وزيرا للطيران والنقل الجوي، بينما أسندت حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية، لمحمد عبد الله صلاد، الذي كان وزيراً للطيران والنقل الجوي.ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.// انتهى //15:24ت م0113