جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأسهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذراعها للقطاع الخاص، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في دعم بيت المشروعات في بوركينا فاسو، لتنفيذ مشروع مساعدة مرونة الأعمال للمؤسسات ذات القيمة المضافة "بريف ويمن" في بوركينا فاسو.وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة أيمن أمين سجيني أن إطلاق مشروع "بريف ويمن" في بوركينا فاسو يأتي بعد التنفيذ الناجح للمشاريع المماثلة في اليمن ونيجيريا حيث تمكنت هذه المشاريع من دعم 916 امرأة تمتلك و تدير شركات صغيرة ومتوسطة حتى الآن من خلال دورات تدريبية على مرونة الأعمال، مؤكداً صرف 6.4 ملايين دولار من الدعم المالي، منها 3.2 ملايين دولار في شكل منح نظيرة.ولفت سجيني النظر إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تجاوز الحواجز المالية وغير المالية التي تواجهها رائدات الأعمال، والعمل على توفير مناخ ملائم لأعمالهن، حيث من المتوقع أن يعزز هذا المشروع الجديد قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها ويديرها النساء، إضافة إلى دعم الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PNDES) في بوركينا فاسو.يُذكر أن مشروع "بريف ويمن" في بوركينا فاسو يستفيد من رعاية مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، وهي شراكة تعاونية بين 14 حكومة مانحة من بينها حكومة المملكة العربية السعودية ، وثمانية بنوك تنموية متعددة الأطراف من بينها البنك الإسلامي للتنمية، وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.// انتهى //15:25ت م0114