القاهرة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 إبريل 2021 م واسأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر أمام الحركة الملاحية عقب إغلاقه لمدة ثلاثة أيام.وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية، فيما يقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.// انتهى //15:28ت م0116