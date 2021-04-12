الباحة 30 شعبان 1442 هـ الموافق12 أبريل 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، عبر الاتصال المرئي اليوم، مع عدد من المواطنين من جميع المحافظات والمراكز، حيث استمع إلى احتياجاتهم موجهاً بحلها والرفع بما يتم اتخاذه من إجراءات.وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص سموه على تسخير الإمكانات التقنية في خدمة المواطنين والتخفيف عليهم وتحقيق مطالبهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.وكان سموه قد أصدر توجيهاً لجميع المحافظات في وقت سابق بأهمية استقبال المواطنين وتحقيق ما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية وفقاً لتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة .// انتهى //15:28ت م0117