الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، بإطلاق سلسلة من المحاضرات والدروس -عن بعد- والكلمات المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وتعزيز الإجراءات المعتمدة المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها في الشهر الكريم، إلى جانب إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج توزيع التمور خارج المملكة عبر المراكز الإسلامية والملحقيات الدينية بعدد من دول العالم، وإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات الدعوية في المساجد وعبر التقنيات الرقمية.وتضمن بيان الوزارة عدد من التعليمات الخاصة بشهر رمضان وإطلاق عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة خلال رمضان, حيث نصت التعليمات الموجهة لمنسوبي المساجد بالمملكة تهيئة المساجد والجوامع وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ذلك التأكيد على فتح النوافذ وتعقيم دورات المياه والتأكيد على المصلين بضرورة لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين، كما أكدت على المؤذنين التقيد برفع الآذان بأوقات الصلوات المفروضة، وأن يكون وقت رفع آذان صلاة العشاء حسب تقويم أم القرى في شهر رمضان المبارك ومتابعة ذلك، وألا تتجاوز صلاة التراويح والقيام 30 دقيقة مع صلاة العشاء، وذلك لتقليل مدة وجود المصلين مما يسهم في الحد من فرص تفشي الوباء.وبشأن الاعتكاف في المساجد ومرافقها أوضحت وزارة الشؤون الإٍسلامية أنه سيتم تعليق الاعتكاف في المساجد ضمن التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وأن الإمام سيكون مسؤولاً في حال تم فتح المسجد للمعتكفين.كما أكدت الوزارة مواصلة برنامج تعقيم المساجد وتهيئتها، وصيانة أجهزة التكييف، والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة والأمن، والتأكيد بالتقيد بالتعليمات الصادرة حيال مكبرات الصوت الداخلية والخارجية في المساجد، والتأكيد على مراقبي المساجد والصيانة والتشغيل ملاحظة ذلك، ومتابعة خدم المساجد وعمال الصيانة، وتكثيف الجولات الرقابية بمشاركة قرابة 3000 مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة.وفي جانب العمل الدعوي بشهر رمضان المبارك فقد أنهت الوزارة الفسح لعدد كبير من الكلمات الدعوية التي تلقى بالمساجد لمدة عشر دقائق والمحاضرات والندوات والمبادرات الدعوية عبر التقنيات الرقمية التي تمثل برنامجا متميزا يعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح، وتنظمها عبر القنوات الفضائية والإذاعية الرسمية وقنوات البث المباشر من خلال فروعها في مناطق المملكة، قياما بواجبها في الدعوة إلى الله ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام وفضائل شهر رمضان وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.وفي إطار مشاركة الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان خطر وباء كورونا فإن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من المحاضرات والكلمات وبث المقاطع التوعوية عبر منصاتها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك للتوعية بخطر الوباء والتأكيد على أخذ جميع الاحتياطات لتوقيه، كما وجهت جميع المكاتب التعاونية بالمملكة التي يزيد عددها على 420 مكتباً تعاونياً بمضاعفة الجهد في التوعية والإرشاد في هذا الصدد.كما أوضحت الوزارة أن عملية تعليم القرآن الكريم في رمضان مستمرة عبر جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة بالمملكة من خلال البرامج الإلكترونية عن بعد بما يحقق استمرار الطلاب والطالبات وغيرهم من الراغبين في حفظ وتعلم القرآن الكريم بمراجعة القران وهم في بيوتهم.فيما شددت الوزارة على متابعة جميع الدروس والمحاضرات التي تلقى في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الدعاة والداعيات دون أخذ إذن رسمي من الوزارة، حيث إن الوزارة أتاحت فسح البرامج الدعوية إلكترونياً عبر منصة تيسير، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الرسمية ضد من يقيم أي منشط دعوي غير رسمي في إطار مسؤوليتها في ضبط المنابر الدعوية، كما دعت المواطنين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 1933.وفي إطار العمل وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا جددت التأكيد على منسوبي المساجد بالمملكة بعدم إقامة أي مشروع لتفطير الصائمين بالمساجد أو المرافق التابعة لها بالمملكة، مؤكدة على أئمة المساجد بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين بجميع صورها وتوجيه من يرغب في التبرع بالتوجه مباشرة للجهات الخيرية المصرح لها وعبر منصة "إحسان".وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة بالخارج فقد أكملت الوزارة الاستعدادات لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بـ 16 ملحقية دينية حول العالم والدول الواقعة تحت نطاق عملها عبر السلال الغذائية ومراعاة للإجراءات الصحية المعمول بها في ظل جائحة كورونا الذي يستهدف مليون صائم بالتنسيق مع الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بالخارج.في إطار مشاريع الخير أنهت الوزارة جميع الاستعدادات المتعلقة بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة بواقع (200) طن توزع على 24 دولة متوزعة بجميع قارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية بالخارج، وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في تلك الدول.وأولت الوزارة جانب التوعية والإرشاد عناية فائقة للمسلمين بالعالم حيث أعدت وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية خطة عمل لدعاتها من خريجي الجامعات السعودية بدول العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابعة للوزارة حول العالم في شهر رمضان المبارك على تنفيذ مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات العلمية عبر البث المباشر وبلغات عالمية لتنوير الناس بأحكام الشهر الكريم والعناية بالعقيدة الصحيحة ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة القائمة على مبدأ الوسطية والاعتدال.وأنهت الوزارة عدد من البرامج الإعلامية المتنوعة منها برنامج الركن الرابع الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم يومياً طوال شهر رمضان المبارك، كما نفذت الشؤون الإعلامية بالوزارة عددا من البرامج التلفزيونية منها برنامج " مشكاة الصائمين " الذي سيبث عبر مجموعة من القنوات الفضائية الرسمية طوال شهر رمضان بمشاركة نخبة من الدعاة في إطار الجهود الإعلامية لنشر الوعي بين أوساط المجتمع.// انتهى //16:50ت م0167