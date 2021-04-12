جدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأعلنت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، اليوم، عن اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" تهدف إلى تجربة واختبار "وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر"، وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي، وتعافي قطاع الطيران من تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).وتعد وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر "IATA Travel Pass" تطبيقاً ذكياً لأجهزة الجوال يتيح للمسافرين إمكانية إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الاختبار ولقاحات فيروس كورونا، ومشاركتها بشكلٍ آمن، وذلك لضمان تلبية جميع المتطلبات الصحية الحكومية في جميع نقاط المغادرة والقدوم.وستبدأ الخطوط السعودية بتطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر" عبر شبكة محطاتها بشكل غير إلزامي بدءاً من التجربة المقرر إجراؤها على مسار كوالالمبور - جدة يوم 19 أبريل المقبل، إذ سيتمكن الضيوف من زيارة مختبراتٍ محددة في ماليزيا لاستكمال متطلبات فحص الـ PCR الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على أن يتم بعد ذلك رفع بيانات الفحوصات على التطبيق لاستخدامه في السفر إلى المملكة العربية السعودية.وتُعَد الخطوط السعودية من شركات الطيران الرائدة في العالم التي تدخل في اتفاقية تعاون مع "IATA" لدعم هذه المبادرة المهمة التي قد تسهم بشكلٍ كبيرٍ في توفير تجربة سفرٍ سلسةٍ وخاليةٍ من أي متاعب قد يواجهها الضيوف خلال سفرهم جواً، لا سيما إجراءات الحجر الصحي التي قد تكون مطلوبةً في بلد القدوم.وبموجب عملية التجربة والاختبار المقررة، ستعمل "IATA" على تطوير الوثيقة ليتم اعتماد استخدامها في مختلف محطات الخطوط السعودية.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية خالد البسام ، أن الخطوط السعودية تسعى جاهدة إلى تفعيل التعاون مع "IATA" للاستفادة من التطبيق الرقمي المبتكر الذي قد يساعد بشكلٍ كبيرٍ في دفع قطاع الطيران نحو التعافي، وتسهيل عملية السفر على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الضيوف، وشركات الطيران، والمختبرات، والسلطات الأمنية في المطارات.وأكد البسام اعتزاز الخطوط السعودية بالتزامها بتطبيق إجراءات السلامة والتدابير الوقائية وتسهيل حركة السفر من خلال الحلول الإلكترونية, عاداً الشراكة مع "IATA" لتطوير وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر , بالخطوة التي تؤكد جاهزية "السعودية" لضمان انسيابية حركة السفر.من جهته، قال نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن, نيكولاس كارين: "نحن فخورون بالعمل مع الخطوط السعودية لتوفير وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر في المملكة. وستكون هذه الخطوة الأولى لجعل السفر الإقليمي والدولي أكثر ملاءمةً وسهولةً بأقصى قدرٍ ممكنٍ خلال فترة الجائحة، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المسافرين بأنهم يستوفون جميع متطلبات الدخول الحكومية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)".وأكد كارين أن تطبيق "وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر" قد يصبح إحدى الوسائل المهمة لإعادة التشغيل الآمن لقطاع السفر والسياحة، والذي يُعَد من أبرز القطاعات التي تسهم في تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية وازدهاره.// انتهى //16:51ت م0168