بريدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسزار معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير مقر أمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة اليوم، بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، وقيادات الأمانةواطلع معاليه على عرض مرئي لمشاريع ومخرجات القطاع البلدي بالمنطقة ومنجزات المرحلة الحالية.ورأس معاليه اجتماع اللجنة المشتركة بين أمانة منطقة القصيم وفرع وزارة الإسكان (سابقاً) المبنية على قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بناء على الأمر الملكي الكريم بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.كما وقف معاليه على مشروع تأهيل مركز الملك خالد الحضاري واطلع على أعمال تطوير المسرح الرئيس والقاعات والقبة السداسية.// انتهى //16:52ت م0169