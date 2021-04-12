المنامة 30 شعبان 1442 هـ الموافق12 أبريل 2021 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، ونتائج اجتماع لجنة التنسيق السياسي التابعة لمجلس التنسيق السعودي البحريني، التي عقدت في مملكة البحرين الأسبوع الماضي, بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة ومجالات التنسيق الثنائي المشترك تجاهها.// انتهى //16:54ت م0170