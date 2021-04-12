بغداد 30 شعبان 1442 هـ الموافق12 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 7953 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 932899 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14757, فيما تم تسجيل 5679 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 820532 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات حتى اليوم 97610, منهم 451 في العناية المركزة.// انتهى //16:55ت م0171