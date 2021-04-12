رفحاء 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات قسم "الوقاية الصحية" ببلدية محافظة رفحاء أعمالها لتعقيم وتطهير الحاويات والمواقع العامة والأسواق والشوارع الرئيسية والأرصفة في نطاق البلدية.وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة أن أعمال الإصحاح البيئي تشمل مكافحة جميع آفات الصحة العامة من خلال الرش بطرق صديقة للبيئة ولا تؤثر على صحة الإنسان، إلى جانب القيام بعمليات التعقيم والتطهير للمرافق العامة وحاويات النظافة، في إطار جهود البلدية لتحسين مستوى الصحة العامة والارتقاء بالخدمات.ونفذت فرق الإصحاح البيئي بمحافظة رفحاء خلال شهر 247 جولة، تم خلالها تطهير 120 موقعاً وحاوية نفايات ومخلفات باستخدام 215 لتراً من المطهرات والمعقمات، وبلغ إجمالي عدد البلاغات الواردة من المواطنين 9 بلاغات، فيما بلغ إجمالي الكوادر البشرية في الإصحاح البيئي بالمحافظة 17 كادراً، مدعومين بـ 15 آلية ومعدة.ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال تقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز الاتصال الموحد "940".// انتهى //16:56ت م0172