كوالالمبور 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واساستعرض سفير اليمن لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد اليوم، مع رئيس مفوضية حقوق الإنسان الماليزية (سوهاكام) تان سري عثمان هاشم، انتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً ضد المدنيين والنازحين اليمنيين.وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن السفير باحميد تطرق خلال اللقاء إلى الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين سواءً في مناطق سيطرتها أو المناطق الأخرى والتي تشمل الاعتداءات المباشرة والاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري ومداهمات وتفجير المنازل والممتلكات وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام في مناطق المدنيين، والاعتداءات الحوثية على مخيمات النازحين في مأرب والمحرقة التي تعرض لها اللاجئون الإثيوبيون في صنعاء.وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن في مجال حقوق الإنسان وتداعيات الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.من جهته أكد رئيس مفوضية حقوق الإنسان الماليزية، أهمية إحلال السلام ودعم جميع الجهود المبذولة من أجل تحقيقه وحماية حقوق الإنسان والمدنيين خاصة الأطفال والنساء في اليمن.// انتهى //16:59ت م0174