الدمام 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية الميدانية على كافة المنشآت التجارية، مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، مهيبة بجميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس "كورونا "، ورفع درجة الامتثال.وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن الأمانة ضاعفت أعداد الفرق الرقابية وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، مشيرا الى أنها قامت أيضا بوضع خطة اعلامية توعوية تثقيفية لتوعية المواطنين والمقيمين تتضمن كافة الإجراءات الصحية التي أقرتها الجهات المختصة للوقاية من فايروس "كورونا " والتي تتضمن لبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي.وبين أن الأمانة أغلقت أمس، 17 مُنشأة تجارية مخالفة، وذلك من خلال الجولات المكثفة والتي بلغت 1434 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها تحرير 47 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق " توكلنا "؛ وذلك تطبيقاً للإجراءات الصحية للوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.// انتهى //17:01ت م0175