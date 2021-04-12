وادي الدواسر 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واساستقبل مُحافظ وادي الدواسر فهد المسعود في مقر بالمحافظة, مدير مركز الهلال الأحمر بالمحافظة مرزوق الدوسري، بمناسبة منحه وسام التميز للعام 2020م على مستوى منطقة الرياض من هيئة الهلال الأحمر السعودي.ونوه المحافظ بجهود الدوسري وما قام به وزملاؤه من تقديم للخدمات الطبية الإسعافية، ودورهم بالإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي وحفظ النفس البشرية.من جانبه أكد الدوسري أن تحقيقه لهذا التميز جاء بتضافر جهود زملائه وإيمانهم أن رسالتهم إنسانية سامية وأن مايقدمون واجب ديني ووطني، بالإضافة إلى ماتشهد الهيئة من نقلة نوعية.// انتهى //17:05ت م0179