سياسي / رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعًا عن بعد بمسؤول أوروبي
الاثنين 1442/8/30 هـ الموافق 2021/04/12 م واس
بروكسل 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس
عقد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي اليوم "اجتماعا عن بعد" بالأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل.
وشارك في الاجتماع سفير الجمهورية اليمنية محمد طه مصطفى حيث نوقشت مستجدات الأزمة اليمنية وجهود المملكة الداعمة للشرعية اليمنية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي .
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17:46ت م
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