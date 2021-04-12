بروكسل 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسعقد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي اليوم "اجتماعا عن بعد" بالأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل.وشارك في الاجتماع سفير الجمهورية اليمنية محمد طه مصطفى حيث نوقشت مستجدات الأزمة اليمنية وجهود المملكة الداعمة للشرعية اليمنية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي .// انتهى //17:46ت م0194