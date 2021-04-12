الأحساء 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن راضي العنزي ومدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الأحساء حمد بن سعد السبيعي.واطلع سموه على تقرير عن أداء هيئة الهلال الأحمر السعودي لمحافظة الأحساء لعام 2020م واستبيان عن عدد الحالات الواردة والمنقولة وغير المنقولة وإنجازات توعوية وتثقيفية وتدريبية وتطوعية.ونوه سموه بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر السعودي من قبل القيادة الرشيدة، منوهاً بالجهود والخدمات التي تقدمها الهيئة، ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى ولتعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية.// انتهى //17:52ت م0195