سكاكا 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأطلقت جامعة الجوف مبادرة "جامعة خضراء" تزامنا مع مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله-.وأوضحت الجامعة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها في توظيف التقنيات البيئية المستدامة لتحسين البنية التحتية والموقع العام للمدينة الجامعية, حيث تهدف في مرحلتها الأولى إلى تحويل البيئة الجامعية إلى بيئة مستدامة تعمل على تقنية الهواء من خلال زيادة عمليات التشجير والمسطحات الخضراء بما يقارب خمسين ألف شجرة، إضافة إلى توظيف الطاقة المتجددة في تظليل أجزاء من ممرات المشاة بخلايا الطاقة الشمسية.// انتهى //18:05ت م0197