بريدة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على أهمية أنسنة المساجد لتكون متوائمة ومناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ، لكون هذه الفئة الغالية ، تستدعي توفر مواصفات خاصة ومتوافقة مع احتياجاتهم.جاء ذلك بعد أن افتتح سموه اليوم جامع الشيخ صالح العبيلان – رحمه الله - على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز بحي النهضة بمدينة بريدة ، بتكلفة 11 مليون ريال ، الذي بني على نفقة أبناء الشيخ العبيلان ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن السويلم , حيث أشار سموه إلى أنه تم توجيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مراعاة وجود المتطلبات التي تكفل سهولة الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المباني ، مؤكداً سموه بأن على الباذلين ورجال الخير أن يتم مراعاة توفر تلك المواصفات في مشاريعهم الخيرية سواء في بناء المساجد وغيرها من المشاريع.وثمّن ما يقوم به الميسورون ورجال الأعمال من بناء للمشاريع الخيرية ومن بينها المساجد ، سائلاً الله العلي القدير أن يبارك للقائمين على بناء مسجد الشيخ صالح العبيلان ، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى شرح موجز من مدير فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم عن مكونات الجامع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1875 متراً مربعاً ، ويتسع لـ 2400 مصلٍّ من الرجال والنساء ، ويضم مواقف للسيارات ، وعدداً من الخدمات المساندة له.// انتهى //18:07ت م0198