الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسبحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، سبل تعزيز التعاون السعودي - الهولندي في مجالات المياه، وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيق أفضل الحلول لخفض كميات المياه المستخدمة في الزراعة، وتقنيات الأراضي الرطبة.جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني اليوم، القائمة بالأعمال في سفارة مملكة هولندا في المملكة العربية السعودية ماشا باك، في مقر الوزارة بالرياض.واستعرض في اللقاء، جهود الوزارة في تطوير الأنظمة المتعلقة بالمياه، لتعزيز الاستدامة المائية التي تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تم إقرارها في 2018، ونظام المياه الذي صدر العام الماضي ولوائحه التنفيذية.حضر اللقاء المدير العام للمركز الوطني للأبحاث والدراسات المائية الدكتور عبدالعزيز البسام، والمدير العام لمركز إدارة المياه والتحكم المهندس عارف الكلالي ، والمستشار الزراعي في السفارة الهولندية إريك سميدت.// انتهى //18:08ت م0199