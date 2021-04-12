عمّان 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق طيار مارتن سامبسون، الذي يزور الأردن حاليا.وجرى خلال اللقاء، بحث الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بينهما، خاصة في المجالات الدفاعية، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:11ت م0200