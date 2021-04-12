جنيف 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد للوقاية من الإصابة بكوفيد 19 ، حيث يشهد العالم ارتفاعا في حالات الإصابات الجديدة بالفيروس للأسبوع السابع على التوالي، كما يشهد ارتفاعا في حالات الوفيات .وقال في مؤتمر صحفي أن وحدات الرعاية الفائقة تشهد اكتظاظا وأعداداً كبيرة من الوفيات، مشيراً إلى ارتفاع الإصابات في الشرق الأوسط وآسيا .وحذر أدهانوم من مرض كوفيد ليس إنفلونزا بل هو مرض قد يترك آثارا طويلة المدى على الأعضاء الحيوية كالأعصاب، مشيراً إلى أن هذا المرض لا يقتل فقط كبار السن، وأن هناك الكثير من الشباب الذين توفوا بسببه .وأضاف أن هذه الجائحة أثبتت ضعف القدرات الإنتاجية للقاحات في العالم، مبدياً استعداد المنظمة لتقديم الدعم التقني لجميع البلدان التي تسعى لتصنيع اللقاحات محليا .وأوضح أنه اجتمع بعدد من روساء الدول التي تسعى وتبذل الجهود لذلك ، ومنها رواندا والسنغال وجنوب أفريقيا .وأشار إلى اجتماع تعقده الدول الأفريقية للاتفاق على نهج مشترك للنهوض بالقدرات الإنتاجية للقاحات .// انتهى //18:12ت م0201