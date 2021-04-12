الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأجريت اليوم قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بحضور رئيس الاتحاد الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي والمدير التنفيذي عبدالإله بن عبدالرحمن شعيل في مقر الاتحاد بالرياض ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة وذلك عن طريق برنامج ( زوم ) .وسُتلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة ، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات أحد والفتح بالمدينة المنورة والهلال و الأنصار بالرياض والوحدة والأهلي في مكة المكرمة والنصر والاتحاد في الرياض) ، وذلك في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم السبت الموافق ١٢ / ٩ /١٤٤٢ هـ.وتستضيف المدينة المنورة مباريات الدور النصف النهائي يوم الأربعاء ١٦ / ٩ والدور النهائي في اليوم الذي يليه "الخميس ".// انتهى //18:35ت م0202