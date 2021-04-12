الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه المولى عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك, داعياً المولى عزوجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات, وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //19:52ت م0231