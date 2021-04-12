جيزان 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .وقال سموه : "يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أن نرفع لمقامكم أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله – عز وجل – أن يعيده عليكم أعواماً عديدة، وأنتم تتمتعون بالصحة والعافية، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يزيل هذه الجائحة عن بلادنا في ظل توجيهاتكم وقيادتكم الحكيمة وعن بلاد المسلمين والعالم أجمع , والله يحفظكم ويرعاكم.//انتهى//20:19ت م0235