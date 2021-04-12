الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا معاليه المولى عزَّ وجلَّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يديم على مملكتنا الحبيبة نعمتي الأمن والأمان، وأن تواصل رحلة التميز والريادة والابتكار في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //20:23ت م0237