تبوك 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأكدت أمانة تبوك أن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها خلال شهر شعبان ، بلغت 60436 جولة ميدانية على أسواق النفع العام، جرى من خلالها رصد ( 797 ) مخالفة، وإغلاق مايزيد عن( 392 ) محلاً تجارياً مخالفاً.وحرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية في الأسواق التجارية والمسالخ وأسواق النفع العام ، والحرص على تكثيف عمليات الفحص على جميع المنتجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لجعل البيئة آمنة وسليمة.وبينت في ذات السياق تكثيفها أعمال مراقبة المسالخ؛ للتثبت من سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة ودعمها بالأطباء البيطريين والجزارين مع التأكيد على إتلاف الأعضاء غير الصالحة للأكل في أثناء الفحص.// انتهى //20:32ت م0239