حائل 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسأعلنت جامعة حائل آليات تنظيم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.وأوضحت الجامعة أن الاختبارات ستكون حضورياً لطلاب وطالبات المقررات العملية والسريرية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، فيما ستكون اختبارات السنة التحضيرية بالجامعة عن بعد لطلاب وطالبات "المسار الإنساني" و "المسار الهندسي والعلمي" لجميع المقررات من خلال نظام إدارة التعلم "البلاك بورد".وبينت الجامعة أن اختبارات طلاب وطالبات "المسار الصحي" ستكون حضورياً، داعيتهم لزيارة موقع العمادة للاطلاع على جداول الاختبارات وأرقام جلوسهم، مضيفة أن طلاب وطالبات "المقررات النظرية" ستكون اختباراتهم -عن بعد- لجميع المراحل لديهم من خلال نظام "البلاك بورد".// انتهى //20:33ت م0240