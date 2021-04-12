الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف باسمه وباسم منسوبي الديوان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – وللشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ, داعيًا اللهَ عز وجلَّ أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يرفع الوباء عن بلادنا والعالم أجمع، وأن يجعل دخول الشهر الفضيل مقرونًا بالخير والازدهار والنماء، وأن يعيده على بلادنا وقيادتنا وشعبنا أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ويديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة– أيدها الله-.وقال الدكتور اليوسف: إننا نشهد في هذا العام ظروفا استثنائية قامت من خلالها الدولة - وفقها الله- في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)،حيث وفرت كل السبل والطاقات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، من خلال توفير اللقاحات في المستشفيات والمراكز الصحية، في سبيل استقرار الحالة الصحية في مناطق المملكة، والعبور بهذه الجائحة إلى بر الأمان، مؤكدًا أن المملكة وضعت صحة الإنسان من أولى اهتماماتها؛ لينعم المواطن والمقيم بالرعاية الصحية اللازمة.وبين معاليه أن المملكة قدمت نموذجًا استثنائيًا في هذه المرحلة من خلال استمرار عجلة التنمية والتقدم بخطوات متواصلة في المشروعات الاقتصادية والتنموية في البلاد، وعلى توفير الإمكانات والفرص لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030 نحو وطن طموح واقتصاد مزدهر بإذن الله.وسأل معالي رئيس ديوان المظالم المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل ما فيه خير للبلاد والعباد، ويعين الجميع على صيام شهر رمضان وقيامه.// انتهى //20:41ت م0242