الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي "سدايا" التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة سدايا - حفظهما الله -, والأمة الإسلامية والشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, سائلاً الله أن يعيده على الجميع أعواماً عديدة وأزمنةً مديدة وأن يتقبل منهم الصيام والقيام.وأعرب معاليه عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - رعاها الله - للحفاظ على صحة وسلامة جميع من يعيش على أرض وطننا المعطاء؛ نظير ما يمر به العالم جراء جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الخطوات الاستباقية التي عمل وطننا الغالي على اتخاذها أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، حتّى أصبحت تلك الخطوات مثالاً يحتذى به عالمياً.ودعا المولى القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يزيل الوباء عن العالم أجمع وأن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //20:42ت م0243