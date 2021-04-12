جيزان 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .وسأل سموه الله عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيده الله - بمناسبة شهر رمضان المبارك, سائلاً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات, وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //20:46ت م0244