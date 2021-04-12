أبيدجان 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والإيفواريين في الخارج المكلف بالتكامل الأفريقي معالي اليسيد دجيدجي.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والكوت ديفوا.// انتهى //21:15ت م0252