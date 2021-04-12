الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واستنطلق حملة ليالي العطاء الرمضانية للسنة الثالثة على التوالي غدًا مع أول أيام شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع stc, وذلك تفعيلاً لنشر المعرفة الرقمية، وامتدادًا لمبادرة العطاء الرقمي إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع، ورفع مستوى القدرات التقنية لدى الأفراد والقطاعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى دعم المنظمات غير الربحية في المجال التقني، ونشر الوعي التقني لدى الشرائح المستهدفة؛ لتسهيل استخدام التقنية في إنجاز أعمال الحياة اليومية.وتختص الحملة في نشر الفعاليات التقنية، بطريقة جديدة ومميزة لرفع مستوى التفاعل والمشاركة لدى الأعضاء، وذلك من خلال ثلاثة برامج مختلفة، أولها جلسة عطاء التقنية، حيث ستُعقد محاضرة أو جلسة محتوى تقني تبدأ يوميًا عند الساعة العاشرة والنصف مساء، وتستمر حتى 20 رمضان.وسيقدم البرنامج الثاني جلسة تختص بمسابقة ليالي العطاء 3 تبث يومي الأحد والأربعاء، يشارك فيها سفراء العطاء الرقمي مع متطوعي المبادرة, فيما سيحفز البرنامج الثالث شرائح المجتمع إلى المشاركة في سباق المحتوى، وذلك عبر إثراء المحتوى العربي التقني في منصة مبادرة العطاء الرقمي، حيث ستكون الحملة دافعاً وباعثاً لمزيد من الحماس لتحقيق أهداف المبادرة وتعظيم الأثر في المجتمعات العربية حول العالم.// انتهى //21:21ت م0254