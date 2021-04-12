مكة المكرمة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل معاليه المولى عزوجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يعيده أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات وأن يجزيه خير الجزاء نظير ما يقدمه-أيده الله- للحرمين الشريفين وقاصديهما من بالغ اهتمام ورعاية.كما رفع معاليه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك, داعياً المولى عزوجل أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يتقبل من سموه الكريم الصيام والقيام.ودعا السديس المولى - جلّ في علاه - أن يحفظ بفضله وكرمه بلادنا المباركة ويديم على الأمة الإسلامية نعمة الأمن والأمان.// انتهى //21:48ت م0255