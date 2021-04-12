الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة باسمه واسم منسوبي المركز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا معاليه الله -عزّ وجل- أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام ويعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يرفع سبحانه الجائحة عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //21:48ت م0256