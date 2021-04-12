القاهرة 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي يزور مصر حاليًا.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم، بأنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا واليمن وليبيا بالإضافة إلى تطورات سد النهضة.وأشار البيان إلى أن الأمين العام أبو الغيط أشاد خلال اللقاء بمبادرة المملكة العربية السعودية لحلّ الأزمة اليمنية بصفتها خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة تعالج شواغل مختلف الأطراف بشكل متوازن، محذراً من مخاطر التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وما تؤدي إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات القائمة وزيادة تعقيدها.// انتهى //22:01ت م0258