الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //22:09ت م0260