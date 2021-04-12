عرعر 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم, أداء صلاة التراويح وسط أجواء مفعمة بالروحانية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقاً للخطط التي قام بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية.وشملت جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك في أعمال الصيانة المستمرة وأجهزة التبريد وضبط مكبرات الصوت، بالإضافة إلى الإجراءات التباعدية بين المصليين.// انتهى //22:15ت م0261